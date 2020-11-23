وزيرة الثقافة تلتقى رئيس "الأعلى للاعلام" لبحث الاستراتيجية الثقافية 2021

كتب محمد السيد

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات، ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى التي تعمل عليها الدولة لعام 2021، وذلك فى غضون الأيام القادمة، وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة، تتماشى مع مختلف الظروف فى ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقائها بالكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعربت وزيرة الثقافة عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامى للاستراتيجية، مؤكدة أهمية دور المجلس فى الترويج للمشروعات الثقافية التى تمثلها الدولة، والتى تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أهمية المبادرات التى ستعلن عنها الوزارة، وقال إن برامج الوزارة سيساهم إلى حد كبير فى ترسيخ الوعى خصوصاً بين فئات الشباب والمساهمة فى التوسع لاكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع بمختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الانتماء التى جسدتها مختلف الفنون.



