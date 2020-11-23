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واشنطن: ندرس بشكل دائم تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:52 م
واشنطن: ندرس بشكل دائم تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية الحوثيين
كتب ـ أحمد عرفة

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قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن خيارات الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة للتعامل مع ميليشيات الحوثى فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن الحوثيين المدعومين من إيران فشلوا فى الانخراط بعملية السلام فى اليمن.

وأوضح روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية.

وتابعت مستشار الأمن القومى الأمريكى: ندعو الحوثى للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.


أوبراين

اليمن

الحوثيين

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