اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:53 م
خالد صلاح
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واردات الهند من النفط الخام تسجل أكبر هبوط على أساس سنوي منذ يوليو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:20 م
واردات الهند من النفط الخام تسجل أكبر هبوط على أساس سنوي منذ يوليو استخراج النفط الخام
رويترز

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 أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول سجلت أكبر هبوط على أساس سنوي منذ يوليو تموز، وواصلت التراجع للشهر السابع على التوالي بفعل تداعيات كوفيد-19 على السفر والاستهلاك.

وأشارت اليانات التي أصدرتها خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي أن واردات النفط إلى ثالث أكبر مستود للخام في العام تراجعت 21.6 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 15.14 مليون طن، أو 3.58 مليون برميل يوميا.

وهبطت واردات المنتجات النفطية 53 بالمئة إلى 1.65 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول.

ومن ناحية أخرى، انخفضت صادرات المنتجات البترولية 35.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 3.84 مليون طن، وهبطت 20 بالمئة من 4.80 مليون طن في سبتمبر أيلول


الهند

النفط الخام

البترول

الغاز الطبيعى

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