هيئة محو الأمية تنظم ندوة لتحفيز طلاب تربية الغردقة على المشاركة فى تعليم الكبار

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة البحر الأحمر، ندوة بكلية تربية الغردقة، لتحفيز طلاب الكلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بضرورة متابعة العمل مع الجامعات و تفعيل البروتوكول لضمان مشاركة فعالة من الطلاب فى المشروع .

وأكد فرع الهيئة فى بيان له أن الندوة أقيمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، و الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محفوظ عبد الستار ابو الفضل عميد كلية التربية بالغردقة .

وتناولت الندوه تحفيز الطلاب للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية من خلال حوار مفتوح مع الطلاب بمشاركة الدكتور أسامه عماره، وكيل الكيلة لشئون التعليم والطلاب، ومها محمد جلال، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالبحر الأحمر، وبحضور خليل السيد خليل مدير إدارة الغردقة ومحمد ممدوح مسئول البروتوكولات بالفرع و اعضاء مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادى.

كما تضمن الحوار المفتوح الذى أجرى مع الطلاب كشف ومعرفة الصعوبات التى تواجه الطلاب وكيفية التغلب عليها فى المشاركة فى المشروع، حيث حاضر فى الندوة الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد سيد محمد السيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة و الدكتورة عطيات الشاورى أستاذ الإقتصاد المنزلى المساعد بكلية التربية النوعية و الدكتورة كريمة عبد اللاه محمود وكيل كلية التربية بالغردقة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سيدة سلامة منسق محو الأمية بكلية التربية بالغردقة وبحضور الدكتورة رقية محمود رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية .

ندوة العامة لمحو الامية بكلية التربية