نقابة الأسنان تطلق أولى مباريات دوري كرة القدم للأطباء الجمعة في 3 محافظات

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور أحمد مُسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث الرسمي باسم النقابة، إطلاق مباريات أول دوري مصري لأطباء الأسنان فى كرة القدم الخماسى، يوم الجمعة المقبل، 20 نوفمبر 2020، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن المباريات سيتم إطلاقها فى 3 محافظات، هم: القاهرة، البحيرة، الغربية، على أن يتم تحديد مواعيد باقي المحافظات تباعًا.

وأوضح مُسعد، أنه سيتم تطبيق الدوري على ثلاثة مراحل، الأولى الدور التمهيدى فى المحافظات، والثانية نصف النهائي للقطاعات، ثم النهائى يقام فى القاهرة بين أوائل القطاعات لتحديد الفائز بالبطولة، لافتا إلى تخصيص جوائز دروع وميداليات للفائزين فى الدور الأول والثاني، ودروع وميداليات وجوائز عينية فى النهائى، مشيرا إلى أن دورى كرة القدم الخماسية على مستوى الجمهورية فقط لأطباء الأسنان، مع إتاحة إمكانية المشاركة لأطباء الامتياز وطلاب طب الأسنان بعدد أثنين لاعبين فقط.

كانت الدكتورة سونيا دنيا وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أخطرت الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، بموافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنفيذ ورعاية أول دورى مصرى لأطباء الأسنان فى كرة القدم الخماسى، مؤكدة أن رعاية الوزارة للدورى فى إطار اهتمام الوزارة بتشجيع ممارسة الرياضة للجميع، وليكون دورى أطباء الأسنان نواة لعمل دورى نقابات مصر، لتشجيع الأطباء على ممارسة الرياضة، وخلق روح المنافسة الشريفة للارتقاء بلياقتهم البدنية.