نجاح فريق طبى بأسيوط فى إنقاذ حياة طفلة باستئصال ورم سرطانى بعضلة القلب

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن نجاح فريق طبي فى إنقاذ حياة طفلة تدعى "زينب" وتبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك باجراء عملية جراحية تمت باستئصال ورم سرطاني بالكلي اليمنى وممتد عبر الوريد الأجوف السفلي إلى الاذين الأيمن من القلب بمستشفي القلب الجامعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، وبفريق طبي مكون من13 طبيباً بمختلف التخصصات شمل الدكتور حسين الخياط والدكتور أحمد مخلوف أستاذان مساعدان بقسم جراحة الصدر، إلى جانب الدكتور هشام حمزة أستاذ بقسم جراحة الأورام والدكتور محمد اسماعيل والدكتور عثمان محمود مدرسان بقسم جراحة الأورام ، إلى جانب الدكتور أشرف النجار مدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور أحمد نجيب مدرس مساعد أوعية دموية، فضلاً عن الدكتور أحمد مكاوى مدرس بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب الحسين طلب، والدكتور عصام عبدالله أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، والطبيب أحمد أبو الفتوح ، والطبيب رامي أحمد أطباء التخدير، وذلك بالتنسيق مع الدكتور سامي عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، وتحت إشراف الدكتور حسام العربي مدير مستشفي القلب بجامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد فتحي أستاذ مساعد أورام الأطفال والمشرف على علاج المريضة، أنها تعاني من ورم الكلية اليمنى وممتد عبر الأوردة حتي يصل إلى القلب، ولكن بعد مناظرة الحالة وعمل بعض الفحوصات الطبية من قبل الفريق الطبي للأورام ، قرر الفريق إجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال كامل الكلية اليمنى مع كل نسيج الورم الممتد عبر الوريد الأجوف السفلي إلى الاذين الأيمن من القلب .

وأكد الدكتور خالد فتحى، أن الاستئصال الجراحي للكلية اليمنى الممتدة إلي الوريد الأجوف السفلي إلي الاذين الأيمن من القلب يعد الأمل الوحيد لزيادة معدل الشفاء للمريضة ، حيث تتصف هذه الأورام بضعف الاستجابة للعلاج الكيماوى والاشعاعي ، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 7 ساعات .