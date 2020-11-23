نبيلة مكرم تشارك بلقطات مع أبناء المصريين بالخارج من معسكر "اتكلم مصرى"

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بلقطات من مكالمتها التى أجرتها اليوم مع عدد من أبناء المصريين فى الخارج، ضمن مبادرة "اتكلم مصري" فى يومها الثاني.
وكتبت وزيرة الهجرة على الصور التى ظهرت فيها وهى تتحدث مع أبناء المصريين فى الخارج عبر مكالمة مرئية وصوتية، "معسكرات " اتكلم مصرى" لأبناء المصريين فى الخارج عبر تطبيق الزووم لتعزيز الهوية الوطنية فى قلوبهم الصغيرة، بدأنا بالنمسا ثم الإمارات العربية المتحدة ثم كندا والأسبوع المقبل لأبنائنا فى الولايات المتحدة الأمريكية".
من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة للأطفال، أنها زارت كندا أكثر من مرة، وأنها ستقابلهم فى المرات القادمة، وأكدت لهم أهمية التحدث باللغة العربية داخل المنزل والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، حيث عرض الطلاب صور الأهرامات وعلم مصر وأبو الهول وتوت عنخ آمون، وغيرها من التماثيل والتحف الفرعونية التى تذكرهم بمصر فى كل يوم.
وتابعت الوزيرة فى حديثها للأطفال المصريين فى كندا: "ضعوا مصر فى قلوبكم، وبلدكم تحبكم وفى انتظاركم بعد انتهاء جائحة كورونا لتستمتعوا بجو مصر وناسها وحضارتها وتاريخها العريق".
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