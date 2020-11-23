نبيلة مكرم تشارك بلقطات مع أبناء المصريين بالخارج من معسكر "اتكلم مصرى"

كتب آسر أحمد

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بلقطات من مكالمتها التى أجرتها اليوم مع عدد من أبناء المصريين فى الخارج، ضمن مبادرة "اتكلم مصري" فى يومها الثاني.

وكتبت وزيرة الهجرة على الصور التى ظهرت فيها وهى تتحدث مع أبناء المصريين فى الخارج عبر مكالمة مرئية وصوتية، "معسكرات " اتكلم مصرى" لأبناء المصريين فى الخارج عبر تطبيق الزووم لتعزيز الهوية الوطنية فى قلوبهم الصغيرة، بدأنا بالنمسا ثم الإمارات العربية المتحدة ثم كندا والأسبوع المقبل لأبنائنا فى الولايات المتحدة الأمريكية".

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات.