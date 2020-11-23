موزامبيق وتنزانيا تبدآن عمليات مشتركة لمحاربة متمردين

رويترز

قالت صحيفة نوتيكياس الحكومية في موزامبيق اليوم الاثنين إن موزامبيق وتنزانيا ستبدآن عمليات مشتركة لمحاربة تمرد إسلامي بموجب اتفاق يشمل كذلك تسليم نحو 500 شخص يشتبه أنهم متشددون .

ويتركز التمرد المستمر منذ ثلاث سنوات في إقليم كابو ديلجادو في أقصى شمال موزامبيق الذي يفصله عن تنزانيا نهر روفوما والذي يضم منشآت غاز تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

وفي أكتوبر امتد التمرد عبر الحدود عندما هاجم نحو 300 متمرد قرية تنزانية. ويعتقد كذلك أن كثيرين من عناصر المتمردين قدموا من تنزانيا.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق يشمل قيام الدولتين بعمليات مشتركة في موزامبيق والتعاون في مجالات مثل تبادل المعلومات في حين سترحل تنزانيا 516 مشتبها في أنهم من المتمردين المحتجزين لديها إلى موزامبيق.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم شرطة موزامبيق لتأكيد تفاصيل الاتفاق.

لكن قائد شرطة موزامبيق برناردينو رافايل قال لقناة (إس.تي.في) التلفزيونية الخاصة بعد توقيع الاتفاق في تنزانيا في مطلع الأسبوع "الاتفاق يتيح لنا العمل معا للسيطرة على ضفتي نهر روفوما". وشكر تنزانيا على استعدادها للتعاون.