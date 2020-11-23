اليوم السابع
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ممرضة بريطانية تصبح أول مريض فى العالم يحصل على لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:41 م
ممرضة بريطانية تصبح أول مريض فى العالم يحصل على لقاح أسترازينيكا ضد كورونا كارين سيمسون
كتبت مريم بدر الدين

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تعد  الممرضة البريطانية كارين سيمسون أول شخص في العالم يحصل على حقنة "أسترازينيكا "التي تضم تشكيلة من الأجسام المضادة، للوقاية الفورية من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، ضمن تجربة تضم 1000 شخص في بريطانيا، والتي أكدت إنها أرادت تجربة العلاج لتتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية.

سيمسون
سيمسون

وأضافت سيمسون: "رأيت خلال عملي في وحدة العناية المركزة تأثير كورونا على المصابين، لقد كان مدمرا بالنسبة للمرضى وأقاربهم"، متابعة "لم أر أمي وأبي منذ مارس، كما أنني أفتقد رؤية أصدقائي واحتضان بناتي. يمنحنا هذا العلاج بعض الأمل، وهو ما يريده الجميع في الوقت الراهن"، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وبينت أن العاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي هم الأكثر احتياجا للقاح نظرا لظروف العمل القاسية التي يمرون بها، لافتة إلى وجود أعداد كبيرة من المرضى يأملون في الحصول عليه أيضا.

وقالت بام تشنغ المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا اليوم الاثنين إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة من لقاحها المرشح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول نهاية عام 2020، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وأضافت في إفادة صحفية إنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام و70 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2021.

 

 


كارين سيمسون

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