مقاطعات أريزونا تصدق على نتيجة الانتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

صدقت كل مقاطعات أريزونا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية. وأكدت المصادر، أن الإثنين المقبل سيكون آخر موعد أمام سكرتير ولاية أريزونا وحاكمها للإعلان على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية بشكل مستمر أنها على استعداد لانتقال سلس للسلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن، ولكنها وضعت شروط وهى عدم إصدار أحكام لصالح ترامب، فى الوقت الذى طعنت فيه حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته على رفض طلبها وقف فوز بايدن فى بنسلفانيا، حيث أكد روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، أنه سيكون هناك انتقال للسلطة إذا لم تحكم المحاكم لصالح الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن هناك بعض الولايات التى شهدت منافسة فى الانتخابات الامريكية يوجد بها أصوات أكثر من الذين صوتوا، وغرد ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فى بعض الولايات المتأرجحة، كانت هناك أصوات أكثر من الأشخاص الذين صوتوا، وبأعداد كبيرة. هل هذا لا يهم حقا؟ والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير. مثل هذا السلوك الفاضح".