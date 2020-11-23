اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:27 م
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مستشارة بالصحة العالمية: البكتيريا تقاوم كل المضادات الحيوية وتفقدها الفعالية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:26 م
مستشارة بالصحة العالمية: البكتيريا تقاوم كل المضادات الحيوية وتفقدها الفعالية مضادات حيوية- أرشيفية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن البكتيريا باتت حاليا تقاوم جميع المضادات الحيوية فى الأسواق، ولهذا فقدت المضادات فعاليتها فى مقاومة البكتيريا.

 

أضافت مها طلعت، فى مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية اعتقادا بفعالياتها ضد فيروس كورونا، يضر الإنسان ولا يعالجه، متابعه بقولها: "كثرة استخدام المضادات الحيوية جعلت البكتيريا تتحور وتضر لأنها تساعد البكتيريا على أن تعيش بطرق مختلفة من خلال التحور".

 

وأوضحت المستشار الإقليمى بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن 90% من الحالات المريضة بين الأطفال تتعافى بدون استخدام المضادات الحيوية، ولكن الاعتقاد الخاطئ بمنح الأطفال تلك المضادات ستؤثر على مناعتهم بالتأكيد، مناشدة الحكومة قائلة: "يجب أن يكون صرف المضادات الحيوية للمواطنين غير عشوائيا، ويكون تحت الإشراف الطبى للمحافظة عليها، لأنها إذا فقدنا فاعلية المضادات الحيوية سوف نعانى".


المضادات الحيوية

البكتيريا

اخبار التليفزيون

عمرو اديب

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