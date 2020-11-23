اليوم السابع
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مركز التنبؤ بوزارة الرى ينشر خرائط الطقس كل 6 ساعات حتى الأربعاء المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:31 م
مركز التنبؤ بوزارة الرى ينشر خرائط الطقس كل 6 ساعات حتى الأربعاء المقبل خرائط التنبؤ بالأمطار
كتبت أسماء نصار

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أعد مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالطقس خلال الفترة من اليوم، حتى الأربعاء المقبل، بمعدل خريطة كل 6 ساعات.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

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