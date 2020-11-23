محافظ مطروح يترأس غرفة عمليات سير الانتخابات ويناشد المواطنين بالمشاركة

مطروح - حسن مشالي

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بديوان عام المحافظة والتى تجرى بمحافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر الجارى فى 139 مركزا انتخابيا، و165 لجنة فرعية بإجمالى عدد الناخبين 301,763 ألف ناخب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وممثلى جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات وبدء توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، وتوفير كافة وسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات لأداء الانتخابات بسهولة ويسر مع وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع، ومشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية على مدار اليوم من غرفة عمليات المحافظة.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وعلى مدار يومين وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التى ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أى معوقات.

وأضاف أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم فى سهولة ويسر.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن مع التأكيد على التزام الجهاز التنفيذى بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.