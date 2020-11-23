محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء لمدن بالاستعداد لمواجهة الأمطار.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه حزمة من التعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشدداً على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، وكذلك بالأسواق ودور العبادة والمدارس، والتأكيد على جاهزية المستشفيات وتواجد وانتظام عمل الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على متابعة الإجراءات المتخذة، لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية التى من المتوقع أن تشهدها المحافظة فى الفترة القادمة، والتأكيد على تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحى، والخاصة بصرف مياه الأمطار بالشوارع والميادين الرئيسية، الشوارع التى تم رصفها ببلاط الإنترلوك لتجنب تكوين المياه، والتأكد من عمل وسلامة سيارات كسح وشفط المياه، والتنسيق فى ذلك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والاستعانة بسيارتها ومعداتها لنزح المياه أولا بأول.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على التأكيد على سلامة أعمدة الكهرباء، وعزلها وتغطيه الفتحات ورفع النزلات، وإصلاح المعيب والمتهالك منها، والتعاون فى ذلك مع شركة كهرباء كفر الشيخ، وأنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات التضامن، والصحة، والشباب، والرياضة، والتموين والتربية والتعليم، والطرق، والكهرباء، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع خطة لمواجهة التبعات المحتمل حدوثها جراء سقوط الأمطار، وعرضها غداً بالمجلس التنفيذى للمحافظة ووضع تصور لرفع كفاءة بعض المناطق الرئيسية بالمحافظة ذات الأولوية القصوى والتى من المتوقع أن تحدث فيها أزمات نتيجة تراكم مياه الأمطار.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصة ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهى الصلاحية منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على استمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بمراكز المدن والأحياء، والمديريات، والهيئات ،والشركات، وجميع الجهات المعاونة، للتواصل مع المواطنين، واستقبال الشكاوى وإبلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالديوان العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة ملفى التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، ومراكز المعلومات، لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بالتصالح والتقنين، كما شدد على المرور الدورى لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، لمتابعة ومنع أى شروع فى بناء مخالف على الأراضى الزراعية من المواطنين، وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.