اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس وإنشاء مراسى واستكمال الكورنيش

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:11 م
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس وإنشاء مراسى واستكمال الكورنيش محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة جادة فى استكمال تطهير بحيرة البرلس، وكورنيش البحيرة، وأنه ناقش خطة تطوير بحيرة البرلس، واستكمال أعمال التطهير، للحفاظ على الزريعة بالبحيرة، وجذب أنواع جديدة من الأسماك لها .

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، وعيد بسيونى فهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، ومحمود السيد شعبان، المدير التنفيذى لبحيرة البرلس، ويونس عبد الحميد، مدير الإنتاج والتشغيل بمنطقة وسط الدلتا، والمهندس وليد كمال، مدير عام بجهاز تعمير الساحل الشمالى، ومحمد فياض، مدير مشروعات البرلس المقاولون العرب، والمهندس هشام عبد المنعم مهندس تنفيذى بجهاز تعمير الساحل الشمالى.

وناقش محافظ كفر الشيخ، المرحلة الثالثة من خطة تطوير بحيرة البرلس على مساحة 3 آلاف فدان تقريبا، وإنشاء مراسى لرسو مراكب الصيد على ضفاف البحيرة، واستكمال فتح الأبواب بين الجزر داخل مسطح البحيرة.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعديل مدخل قناة برنمبال الواصلة من نهر النيل فرع رشيد، والجزء المالح وبحيرة البرلس. واستكمال أعمال التطهير أمام مصبات المصارف العمومية ببحيرة البرلس ومنها مصرف 11 ومحطة طلمبات الخريجين، وسيدي يوسف، واستكمال كورنيش البحيرة.

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس (1)
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس
 
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس (2)
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس 
 
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس (3)
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير بحيرة البرلس 

 


بحيرة البرلس

محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ

تطوير بحيرة البرلس

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