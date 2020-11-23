محافظ الفيوم يناقش مع رؤساء المدن والقرى سبل الارتقاء بمنظومة النظافة

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بُذلت فى هذا الملف من جانب كافة المسئولين بالمحافظة، وكذا دور رؤساء المراكز والمدن والقري حيث تم الانتهاء من إجراءات التصالح لجميع المخالفات التى تم رصدها، موجهاً باستمرار لجان الحصر الميداني بجميع المراكز والقري، مع عدم السماح بإقامة أي مباني جديدة داخل أو خارج الحيز العمراني دون ترخيص، والتصدي الفوري لأي حالة تعدٍ جديدة يتم رصدها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن والقرى بتفعيل دور لجان المرور على كافة المحلات والمنشآت التجارية، والتأكد من إلتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وغلق المخالف منها، وكذلك غلق المقاهي التى تُقدم الشيشة بجميع أنواعها، مشدداً على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية التى أقرتها الدولة، ومنع التجمعات، لافتاً إلي أن عدم الاحساس بالمسئولية والتهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.وأشار المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً ملف النظافة العامة ورفع الاشغالات، وأكد المحافظ أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، مؤكداً أن نظافة كل قرية مسئولية رئيس الوحدة المحلية والجهاز المعاون لحين وضع منظومة جديدة للنظافة، موجهاً رؤساء المدن بحصر معدات النظافة بكل مركز من المراكز، ودراسة تعاقد الوحدات المحلية مع الجمعيات الأهلية لجمع القمامة وتحسين منظومة النظافة.ووجه "الأنصاري"، رئيس مركز ومدينة الفيوم، للتنسيق مع مسئولي الأمن الصناعي والبيئة، لمراجعة جميع مكابس القمامة وغلق المخالف منها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والقري بالمرور على كافة المقار واللجان الانتخابية بالمراكز التى ستجري بها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، مع التأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل القائمين على العملية الانتخابية والمواطنين، وتوفير المطهرات ومستلزمات الحماية باللجان والمتابعة المستمرة والابلاغ الفوري فى حالة نقص هذه المستلزمات، مشدداً على ضرورة النزاهة والحيادية التامة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشيداً بالمرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية التى جرت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي والتى خرجت بصورة مشرفة تُعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه.كما أعلن المحافظ عن تنظيم مسابقة تحت عنوان "الأفضل" لاختيار أفضل شارع، وحي، ومدينة واختيار أفضل قرية وأفضل مركز، مشيراً أن مرحلة التقييم ستستمر شهراً كاملاً وبعدها يتم الاعلان عن الفائزين.كما استمع المحافظ لمقترحات رؤساء المراكز والوحدات القروية بشأن تطوير منظومة النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين