محافظ أسيوط يتفقد بعض مقار لجان انتخابات النواب بحى شرق وغرب.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير جولة الإعادة من عملية انتخابات مجلس النواب 2020 فى اليوم الأول لها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها، رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، وأيمن محروس رئيس حى شرق، ومحمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر مدرسة بدر التجريبية للغات ومدرسة الفاروق الرسمية لغات ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة بحى شرق، كما تفقد لجان معهد أسيوط الابتدائى الأزهرى بحى غرب وسط إقبال من المواطنين وكبار السن، والتقى بعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كافة إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وتوفر الشرطة النسائية على مداخل اللجان. كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الاجراءات الامنية لكافة اللجان وسط تأمين من قوات الشرطة و تواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم وكواشف الحرارة على المواطنين .

كما راجع المحافظ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية باللجان والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدماً لهم الشكر على دورهم الوطنى فى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، كما وجه الشكر لرجال الشرطة خاصة الشرطة النسائية ومسئولى قسم حقوق الإنسان بمديرية الأمن لتواجدهم ودورهم فى جميع اللجان ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتأكد من توافر كافة المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم، فضلا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسى متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكبار السن فى عملية التصويت فى العرس الديمقراطى للاستحقاق الدستورى لمجلس النواب، معلناً تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون مجدداً مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى لانتخابات مجلس النواب 2020 فى المرحلة الأولى لها .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفاً و851 ناخباً سيدلون بأصواتهم فى انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب فى 4 لجنة عامة متمثلة فى 497 مركز انتخابى يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.