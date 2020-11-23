محافظ أسوان يعلن خلال اجتماع مجلس المحافظين تشديد إجراءات الوقاية من كورونا

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقب اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه شدد على ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذا المديريات الخدمية، علاوة على الأسواق ودور العبادة والمدارس والكليات، فضلاً عن التأكيد على جاهزية المستشفيات وانتظام عمل الأطقم الطبية، مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.

وكلف محافظ أسوان، المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ حزمة من التعليمات فى مقدمتها متابعه الإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات الطقس والتغيرات المناخية المتوقع أن ينتج عنها هطول السيول من خلال التأكيد على جاهزية جميع الجهات التى شاركت فى المشروع التدريبى العملى صقر 68 خلال الشهر الجارى وخاصة مراجعة المخرات بإجمالى 36 مخرا صناعيا فى المناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية، بجانب تنفيذ أعمال التطهير والتسليك لبلوعات وشبكات الصرف الصحى بالشوارع والميادين الرئيسية داخل المدن وذلك بالتنسيق مع مديرية الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى التأكيد على سلامة أعمده الكهرباء وعزلها وتغطية الفتحات بالتعاون بين المحليات وقطاع كهرباء أسوان.

كما وجه اللواء أشرف عطية بتكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصة ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهى الصلاحية منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مكلفاً باستمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بالمراكز والمدن والمديريات والهيئات والشركات وجميع الجهات المعاونة للتواصل مع المواطنين، واستقبال الشكاوى وإبلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار "عطية" إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ملفى التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية وإنهاء إجراءاتهم الخاصة بذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم، وأيضاً على أملاك الدولة بالشكل القانونى والضوابط المنظمة، موجهاً بالمرور الميدانى المستمر لرؤساء المراكز والمدن للمتابعة والمنع الكامل لأى شروع فى بناء مخالف على الأراضى الزراعية من المواطنين، وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين، فضلاً عن السماح للمواطنين باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقة، بشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الاشتراطات الجديدة.