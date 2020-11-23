مجلس الشعب التركى يناقش زيادة راتب اردوغان 3 أضعاف

كتبت: هناء أبو العز

يناقش مجلس الشعب التركى ميزانية 2021 لأربع مؤسسات هذا الأسبوع في لجنة الخطة والموازنة ، بعد أن تم اقتراح زيادة راتب الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بثلاثة اضعاف من الحد أدنى للأجور في مقترح ميزانية الرئاسة لعام 2021 ، وهي إحدى المؤسسات التي ستتم مناقشتها، حيث انه سيتم التصويت على اقتراح الميزانية لوزارة التجارة اليوم ووزارة الخارجية غدا.

كما ستناقش لجنة الخطة والموازنة ، التي سيتوقف عملها يوم الأربعاء ، ميزانية وزارة الداخلية يوم الخميس، ويوم الجمعة ، سيُدرج اقتراح ميزانية الرئاسة لعام 2021 على جدول أعمال المفوضية.

ووفقًا لتقرير جريدة بيرجون، سيصل راتب الرئيس إلى 88 ألف ليرة تركية، كما سيتم زيادة الميزانية المخصصة للإدارة الرئاسية بمقدار 886 مليون ليرة تركية لتصل إلى 4 مليار 39 مليون و 453 ألف ليرة تركية.

وتقول المعارضة إن ميزانية القصر، التي ترى أنها مصدر إهدار في الإنفاق ، يجب أن تكون أقل من ذلك.