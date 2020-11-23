لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى؟ اعرف السبب.. فيديو

يوما بعد يوم، يثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، في قدرته على تجاوز الصدمات ورجاحة القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة في الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".

ومع نجاح الاقتصاد بعبور أزمة كورونا، توالت إشادات المؤسسات الدولية، فصندوق النقد والبنك الدوليين أعلنا انفراد مصر بتحقيق نمو إيجابى تجاوز 2% بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفى الفيديو التالى، نستعرض أبرز الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى.