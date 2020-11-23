اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:36 م
خالد صلاح
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لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى؟ اعرف السبب.. فيديو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:29 م
لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى؟ اعرف السبب.. فيديو صندوق النقد - كورونا

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يوما بعد يوم، يثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، في قدرته على تجاوز الصدمات ورجاحة القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة في الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".
 
 
ومع نجاح الاقتصاد بعبور أزمة كورونا، توالت إشادات المؤسسات الدولية، فصندوق النقد والبنك الدوليين أعلنا انفراد مصر بتحقيق نمو إيجابى تجاوز 2% بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وفى الفيديو التالى، نستعرض أبرز الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى.
 
 

 


الاقتصاد المصرى

صندوق النقد

البنك الدولي

اشادات باقتصاد مصر

كورونا

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