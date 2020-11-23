اليوم السابع
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لقاح" MMR"للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قد يحمى من فيروس كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:30 م
لقاح" MMR"للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قد يحمى من فيروس كورونا تطعيم الــ MMR يحمى من فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشف موقع TimesNowNews أن لقاح الــ" MMR" وهو ما يعرف بتطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، قد يحمى من فيروس كورونا، وذلك وفقًا لدراسة، والتي تفسر أيضًا سبب انخفاض معدل الإصابة بالمرض ومعدل الوفيات بسبب المرض لدى الأطفال مقارنةً بالبالغين.

تم وضع نظريات لقاح MMR لتوفير الحماية ضد فيروس كورونا، والآن تقدم الدراسة، المنشورة في مجلة mBio ، دليلًا إضافيًا على ذلك من خلال إظهار أن مستويات الأجسام المضادة ترتبط بالوقاية من الفيروس.

قال الباحثون إن لقاح الــ MMR يحتوي على سلالة Edmonston من الحصبة، وسلالة Jeryl Lynn  المستوى B من النكاف، وسلالةWistar RA 27/3 من الحصبة الألمانية.

وقال جيفري جولد، كبير مؤلفي الدراسة، رئيس المنظمة العالمية في جورجيا بالولايات المتحدة: "وجدنا علاقة ذات دلالة إحصائية على انخفاض الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 42 عامًا والذين تلقوا لقاح الــ " MMR "، وهذا ما يفشر أيضا سبب انخفاض معدل حالات فيروس كورونا لدى الأطفال بشكل كبير مقارنة بالبالغين، فضلاً عن معدل وفيات أقل بكثير، مضيفًا أن غالبية الأطفال يحصلون على أول لقاح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في عمر يتراوح بين 12 إلى 15 شهرًا، وجرعة ثانية في 4 إلى 6 سنوات.

وقال الموقع، إن هذه هي أول دراسة مناعية لتقييم العلاقة بين لقاح" MMR"وفيروس كورونا.

وأضاف الموقع، يعتبر لقاح الــ MMR لقاحًا آمنًا له آثار جانبية قليلة جدًا، إذا كان له فائدة قصوى تتمثل في منع العدوى من فيروس كورونا، أو منع انتشار الفيروس، أو الحد من شدته.


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