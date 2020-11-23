كامالا هاريس للأمريكيين: يتعين علينا تمويل الانتقال بأنفسنا لإدارة جو بايدن

كتب محمد سعودي

وجهت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين بشأن انتقال السلطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإدارة الجديدة التي سيقودها جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر تويتر :"نظرًا لأن دونالد ترامب يرفض التنازل عن الانتخابات، يتعين علينا تمويل الانتقال بأنفسنا، قم بتقديم كل ما يمكنك تقديمه للمساعدة في تمويل انتقال بايدن-هاريس".



كامالا هاريس عبر تويتر

ويرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، لكن الخبراء يقولون، إنه لا يوجد طريق دستورى للمضى قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو، وزير الخارجية ، قبل أيام: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية".

ويوم الثلاثاء ، أقال ترامب كريستوفر كريبس، مدير الوكالة الفيدرالية الذى كفل مصداقية انتخابات 2020 وصد مزاعم الرئيس التي لا أساس لها بوجود تزوير في الانتخابات.