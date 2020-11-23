اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:30 ص
خالد صلاح
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قوات روسية تؤمن عودة أكثر من 1400 لاجئ أرمنى إلى قره باغ

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
قوات روسية تؤمن عودة أكثر من 1400 لاجئ أرمنى إلى قره باغ القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1400 لاجئ أرمني عادوا إلى إقليم قره باغ تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.
وقالت الوزارة – في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم /الأحد/ – إن 34 حافلة نقلت النازحين من العاصمة الأرمنية يريفان ووصلت بهم إلى الساحة المركزية في مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، حيث رافقت القافلة قوات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية.
وبدأت عملية عودة اللاجئين الأرمن إلى مناطق بقيت تحت سيطرة سلطات قره باغ بعد وقف إطلاق النار في الإقليم ومحيطه بموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية وعلى طول ممر "لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.


روسيا

قره باغ

أرمينيا

أذربيجان

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