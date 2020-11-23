قوات روسية تؤمن عودة أكثر من 1400 لاجئ أرمنى إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1400 لاجئ أرمني عادوا إلى إقليم قره باغ تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.
وقالت الوزارة – في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم /الأحد/ – إن 34 حافلة نقلت النازحين من العاصمة الأرمنية يريفان ووصلت بهم إلى الساحة المركزية في مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، حيث رافقت القافلة قوات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية.
وبدأت عملية عودة اللاجئين الأرمن إلى مناطق بقيت تحت سيطرة سلطات قره باغ بعد وقف إطلاق النار في الإقليم ومحيطه بموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية وعلى طول ممر "لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.
قوات روسية تؤمن عودة أكثر من 1400 لاجئ أرمنى إلى قره باغالإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
القوات الروسية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1400 لاجئ أرمني عادوا إلى إقليم قره باغ تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
لافروف: البيان الثلاثى بشأن "قره باغ" لا بديل عنه ومحاولات التشكيك فيه غير مقبولةالسبت، 21 نوفمبر 2020 02:00 م
الدفاع الروسية: أكثر من 2600 لاجئ عادوا إلى قره باغ منذ 14 نوفمبر الجارىالخميس، 19 نوفمبر 2020 05:00 ص
الدفاع الروسية تعلن إرسال 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام إلى قره باغالأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:23 م
روسيا:موافقة مجلس الاتحاد على نشر قوات حفظ السلام في قره باغ كانت مطلوبة نالأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:45 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة