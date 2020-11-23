اليوم السابع
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قوات الإنقاذ النهرى تنقذ سيدة سقطت في النيل بدمياط

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:49 ص
قوات الإنقاذ النهرى تنقذ سيدة سقطت في النيل بدمياط إنقاذ غريق - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إنقاذ سيدة عقب سقوطها فى مياه نهر النيل بدمياط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.
 
نجحت قوة أمنية تابعة لقوات الإنقاذ النهرى بدمياط من إنقاذ إحدى السيدات، عقب سقوطها بمياه نهر النيل حال تواجدها على شاطئ النيل بمنطقة السنانية بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، لإختلال توازنها. 
 
ولاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على غرس روح التفانى لدى عناصرها الذين يذودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

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