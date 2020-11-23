عرض لحوم فاسدة على لجنة مختصة لفحصها بعد ضبطها داخل مفرمة بالقاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بعرض كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها داخل مفرمة لحوم فى القاهرة على لجنة مختصة لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول نشاط المتهم المضبوط، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط 4 أطنان "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.