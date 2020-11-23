ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات خلف عقار بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة ما يتم بثه بكافة وسائل الإعلام وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وقد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين وهم (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل) وبحوزته (عدد 2000 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.