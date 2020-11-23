صور.. ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد للاحتفال للمرة الأخيرة

كتب عبد الوهاب الجندى

استلمت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، شجرة الاحتفال بعيد الميلاد، في ساحة البيت الأبيض اليوم الإثنين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ويعتبر هذا هو أخر احتفال بعيد الميلاد، لزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، نظرا لخسارة ترامب الانتخابات الرئاسية التى جرت بداية نوفمبر وفاز بها الديمقراطي جو بايدن.

وللعام الأخير، يحتفل الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بأجواء عيد الميلاد في البيت الأبيض، فمن المقرر أن يسلم السلطة في 20 يناير المقبل للفائز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.



جندي يصطحب ميلانيا



زوجة ترامب



ميلانيا بجوار شجرة عيد الميلاد



ميلانيا تتسلم شجرة عيد الميلاد