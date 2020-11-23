اليوم السابع
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صور.. ألمانيا قد تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:03 ص
صور.. ألمانيا قد تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل لقاح كورونا فايزر
رويترز

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نُقل عن وزير الصحة الألماني ينس سبان قوله إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كورونا الشهر المقبل.

وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور"

وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر وأن هذا يسير على ما يرام".

وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

 

فحص الحرارة
فحص الحرارة

 

لقاح فايز لكورونا
لقاح فايزر لكورونا

 

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 

مواطنون ألمان
مواطنون ألمان

 


لقاح كورونا فايزر

لقاح فايزر كورونا

كورونا

لقاح كورونا

المانيا

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