شرطى يساعد سيدة مسنة على ارتداء الكمامة أمام لجنة انتخابية بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

شهدت مدرسة الراضى بمدينة سنورس في محافظة الفيوم قيام أفراد الشرطة بتوزيع الكمامات على الناخبين المترددين على اللجنة للإدلاء بأصواتهم، وقام فرد شرطة بمساعدة سيدة مسنة على ارتداء كمامتها تيسيرا على الناخبين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان بدأ التصويت بجميع اللجان الانتخابية فى موعدها وتوافد الناخبون على اللجان. ومن جانبه صرح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، باستعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواى ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وأضاف، أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفى الدائرة الثالثة والتى تضم مركزى سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفى الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.

وأكد محافظ الفيوم أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى لجميع المواطنين، مشدداً على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذى والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

شرطى يساعد سيدة مسنة على ارتداء الكمامة أمام لجنة انتخابية بالفيوم

شرطى يساعد سيدة مسنة على ارتداء الكمامة أمام لجنة انتخابية بالفيوم