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شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وحتى الجمعة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:28 م
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وحتى الجمعة الطقس - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

واستعرضت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى: 

- الأربعاء 25 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

 أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا).

 يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس. 

- الخميس 26 نوفمبر: 

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح 

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) 

يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

- الجمعة 27 نوفمبر: 

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية.

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبار من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.


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