سقوط 4 عمال أجانب سرقوا 410 آلاف جنيه من داخل شركة في السلام

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

ألقى رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 4 عمال أجانب لسرقتهم 410 آلاف جنيه من داخل شركة استيراد بالسلام، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من صاحب شركة استيراد وتجارة الأقمشة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 410 آلاف جنيه من داخل المكتب الخاص بالشركة ملكه، واتهم فى ذلك عاملا بالشركة محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالإشتراك مع 3 آخرين "يحملون جنسية أجنبية" ، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بإحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك إستغل حيازته مفاتيح الشركة محل عمله ، وإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وتوجهوا لمقر الشركة وتمكنوا من الدخول بإستخدام المفتاح حيازته ، والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من داخل درج المكتب ، ولاذوا بالفرار ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكن أحدهم ، كما تم بإرشادهم ضبط 3 هاتف محمول وجهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" ، أقروا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.