سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمولة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمول بأسيوط، وضبط مرتكبى الواقعة، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته النقل "صندوق" مملوكة لإحدى شركات بيع الهواتف المحمولة ويعمل عليها، حال تواجدها أسفل مسكنه، وأضاف بأنها كان بداخلها هواتف محمولة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين سيارة أجرة "تاكسى" وقيامهم بتخزين المسروقات "هواتف المحمول" لدى أحدهم، وقام أحد المتهمين بشراء السيارة منهم مقابل مبلغ (30 ألف جنيه)، وتم ضبط بحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات واقعة بيع السيارة المشار إليها - عدد 516 هاتف المحمول مختلف الأنواع)، وكذا ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بأحد الأماكن المهجورة بدائرة مركز شرطة أسيوط فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.