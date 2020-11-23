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"سانا": إرهابيون مدعومون من تركيا ينهبون كنيسة فى الحسكة السورية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:16 م
"سانا": إرهابيون مدعومون من تركيا ينهبون كنيسة فى الحسكة السورية سوريا
كتب أحمد عرفة

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نقل موقع روسيا اليوم، عن وكالة الأنباء السورية "سانا" تأكيدها أن عناصر تنظيمات إرهابية تدعمها تركيا، أقدموا على نهب كنيسة مار توما في حي الكنائس بمدينة رأس العين في سوريا.

 

وقام الإرهابيين بسرقة الأثاث والمقتنيات المعدنية ومنها النحاسية والأجهزة الكهربائية من الكنيسة، بهدف تهريبها إلى الخارج.

 

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن القوات التركية والفصائل السورية المسلحة والمعارضة واصلت انتهاكاتها بحق أهالي القرى التابعة لمنطقة رأس العين وأقدمت بالتواطؤ مع عملائها في تلك القرى على الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وسرقة المعدات والآلات الزراعية ومنع المزارعين من عملهم.

 

 


سوريا

تركيا

إرهاب

ازمه سوريا

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