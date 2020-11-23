اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
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زيادة قياسية لوفيات كورونا اليومية بتركيا عند 153 وفاة مع فرض قيود جديدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:24 م
زيادة قياسية لوفيات كورونا اليومية بتركيا عند 153 وفاة مع فرض قيود جديدة متضررين في تركيا - أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة التركية إن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد زاد زيادة قياسية قدرها 153 وفاة اليوم الاثنين، وذلك في وقت يتكيف فيه المواطنون مع القيود الجديدة المفروضة في أنحاء البلاد وإجراءات حظر التجول التي تفرض نهاية الأسبوع في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، جرى فرض فترات حظر التجول وتقييد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق يوم الجمعة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر "إلى أن نتمكن من البدء في إعطاء اللقاح، ادعمونا لنتمكن من الإبقاء على معدل انتشار الوباء تحت السيطرة".

وقالت الحكومة التركية، التي لم تسجل منذ يوليو تموز أي إصابات بكوفيد-19 لم تظهر عليها أعراض، اليوم الاثنين إن هناك 6713 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض في تركيا. وأظهرت البيانات الحكومية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 12511 وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الاثنين أن الإصابات بكوفيد-19 في البلاد بلغت 453535 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.


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