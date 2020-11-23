اليوم السابع
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زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة سكيكدة الجزائرية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:15 ص
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة سكيكدة الجزائرية مقياس ريختر
وكالات

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سجلت مصالح الدفاع المدني الجزائري، عدة تشققات وانهيارات بسيطة في البنايات، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة سكيكدة وقوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، والتي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين .
 
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سجلت بعدة مناطق بالمحافظة منها منقطة عين قشرة وعين بوزيان ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائري، ومنطقة بوشطاطة ومحكمة الحروش وبلدية سكيكدة ومؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة .
 
وأضافت المصادر نفسها أن وحدات الدفاع المدني تتواجد حاليًا في حالة تأهب ، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية في حالة وقوع هزة أخرى محتملة .

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