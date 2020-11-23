زعيم إقليم تيجراى يتحدى رئيس وزراء إثيوبيا: مستعد للموت دفاعا عن حقنا

كتب أحمد عرفة

أعلن زعيم إقليم تيجراي أن شعبه مستعد للموت وذلك بعد المهلة التى حددها رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ومنح بموجبها قادة تيجراي 72 ساعة للاستسلام. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال زعيم جبهة تحرير تيجراي ديبريتسيون جيبريمايكل: "كم مرة حدد آبى أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن، فنحن شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا فى إدارة منطقتنا".

وتابع زعيم جبهة تحرير تيجراي: "يحاولون التستر على الهزيمة التى منيوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التمركز".

وفى وقت سابق هدد متحدث باسم الحكومة الإثيوبية حكومة إقليم تيجراى، وقال فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية اليوم الاثنين، إن كل الخيارات مطروحة لحل أزمة تيجراي باستثناء التفاوض مع مسؤولي الجبهة الحاكمة في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن قوات الجيش تحيط بـ"مقلي" عاصمة إقليم تيجراى، وأصبحت على بعد 50 كيلومترا فقط، واتهم متحدث الحكومة الإثيوبية فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية قبل قليل، قوات جبهة تيجراى بإطلاق صواريخ اتجاه مدينة بحر دار دون وقوع أضرار.