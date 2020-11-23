اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:53 م
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رويترز:خلاف بين تركيا وروسيا حول موقع عسكرى تسعى أنقرة لإقامته فى أذربيجان

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:33 م
رويترز:خلاف بين تركيا وروسيا حول موقع عسكرى تسعى أنقرة لإقامته فى أذربيجان صراع أرمينيا وأذربيجان - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدر تركي إن خلافا نشب بين بلاده وروسيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان بعد أن اتفقت الدولتان هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ.
 
واتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إقامة مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري مما أوقف معارك دارت لأسابيع بين قوات أذربيجان وقوات أرمنية في ذلك الجيب.
 
وناجورنو قرة باغ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقطنه الأرمن.
 
واشتمل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ضمن لأذربيجان المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض، على نشر نحو ألفي جندي روسي لحفظ السلام في ناجورنو قرة باغ.
 
لكن المسؤولين الروس والأتراك لم يتفقوا بعد على تفاصيل آلية مراقبة الاتفاق وتريد تركيا، الحليف القوي لأذربيجان، أن يكون لها موقع مراقبة مستقل لتعزيز نفوذها في منطقة تعتبرها أساسية لأمنها.
 
وقال المصدر التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه "أكبر خلاف في الرأي حاليا يتعلق بموقع المراقبة الذي ستقيمه تركيا داخل أذربيجان".
 
وتابع قائلا "تعتقد روسيا إن من غير الضروري أن تقيم تركيا موقع مراقبة في المنطقة بشكل مستقل عن مركز المراقبة المشترك. لكن هذا ضروري بالنسبة لتركيا".
 
وأشار المصدر إلى أن المحادثات سوف تستمر في موسكو وأن تركيا تتوقع أن تتوصل في النهاية إلى حل وسط مع روسيا.
 
ولم يصدر تعليق على الأمر بعد من روسيا ولا أرمينيا أو أذربيجان.

روسيا

تركيا

ارمينيا

اذربيجان

إقليم ناجورنو قرة باغ

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