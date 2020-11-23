رئيس حكومة إسبانيا يعتبر مجموعة العشرين الضامن للتعافى الشامل والمستدام

كتبت فاطمة شوقى

يعتبر رئيس الحكومة ، بيدرو سانتشيز ، أن قمة مجموعة العشرين قد أعطت رسالة ثقة ويقين بشأن التزامه بتحقيق انتعاش اقتصادي قوي وشامل ومستدام بعد الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن سانتشيز شارك فى قمة الاتصالات التى نظمتها المملكة العربية السعودية، والتى حلل فيها قادة مجموعة العشرية على مدار يومين، ومن بين أمور أخرى، الاستجابة للأزمة الناجمة عن وباء كورونا.

كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، طالب مجموعة العشرين بتحسين شروط الديون الخارجية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمى من ركود جراء جائحة فيروس كورونا.

وحذر الرئيس اليسارى، من تحمل ديون الشركات وإنقاذها، حتى فى الوقت الذى يتجه فيه الاقتصاد المكسيكى إلى الانكماش بنسبة 10 % هذا العام، وهو أسوأ تراجع له منذ الكساد الكبير.

وقال لوبيز أوبرادور، فى تسجيل مصور فى إطار قمة مجموعة العشرين "اقتراحنا يتكون من ... جعل الالتزام بإلغاء ديون وخدمة ديون الدول الفقيرة في العالم حقيقة واقعة".

كما حث قادة المجموعة على "ضمان أن تتمكن البلدان ذات الدخل المتوسط من الحصول على ائتمان بأسعار فائدة معادلة لتلك الحالية فى الدول المتقدمة".

كان رئيس البنك الدولى، قد حذر السبت قادة مجموعة العشرين، من أن التقاعس عن توفير المزيد من الإعفاء الدائم للديون، قد يؤدى إلى زيادة الفقر، وتكرار حالات التخلف عن السداد الفوضوية التى جرت فى الثمانينيات.

وقال الخبير الاقتصادي خوسيه لويس دي لا كروز، مدير معهد التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي، إنه مع اقتراب أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل من الصفر، فمن المرجح أن يهدف لوبيز أوبرادور إلى حشد الدعم لتقديم قروض بشروط مواتية مماثلة للبلدان النامية.