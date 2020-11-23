رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

وكان فى استقبالهما الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، للاطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التى تعرضت للإصابة إثر سقوط سقالة بالكلية أثناء مرورها خلال هذا التوقيت، وتم إدخالها فى الحال وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لعمل ما يلزم من إسعافات.

ووجه الدكتور قنصوة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، كما وجه الإدارة الهندسية بالجامعة بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء القيام بأعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.