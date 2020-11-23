اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:28 م
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

وكان فى استقبالهما الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، للاطمئنان على حالة الموظفة بالكلية التى تعرضت للإصابة إثر سقوط سقالة بالكلية أثناء مرورها خلال هذا التوقيت، وتم إدخالها فى الحال وحدة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لعمل ما يلزم من إسعافات.

ووجه الدكتور قنصوة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمريضة، كما وجه الإدارة الهندسية بالجامعة بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء القيام بأعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة