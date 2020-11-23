خال الطفل المصاب أثناء تعليق لافتة بأسوان: حالته الصحية تسوء..ومسئول الصحة يرد

كتب-أحمد صلاح العزب

قال محمد صلاح خال الطفل عبد الرحمن الذى سقط أثناء تعليقه إحدى اللافتات، إنه يعمل فى تلك المهنة حتى يساعد عائلته، مشيرا إلى أن شهود العيان قالوا إنه قد صعق بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة وسقط على الأرض، مؤكدا على أن حالته الصحية تسوء يوما بعد يوم وهذا الطفل هو الابن الوحيد لوالديه.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد مسئول الصحة في كوم أمبو بمحافظة أسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، إن الطفل عبد الرحمن جاء إلى مستشفى كومبو قبل عدة أيام وأثناء عمل بعض الفحوصات تبين أن لديه قطع في الحبل الشوكي أدى إلى شلل رباعى، مشيرا إلى أنه عندما دخل المستشفى كان يعانى من عدوى بالجهاز التنفسى دخل على آثرها العناية المركزة وعندما ساءت الحالة تم نقله لمستشفى أسوان الجامعى لإجراء بعض الفحوصات وهو حاليا موجود بالعناية المركزة بمستشفى كوم أمبو.