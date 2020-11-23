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جو بايدن: أتعهد أن أكون رئيسا موحدا لأمريكا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:46 م
جو بايدن: أتعهد أن أكون رئيسا موحدا لأمريكا بايدن
كتب أحمد عرفة

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تعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن بأن أكون رئيسا موحدا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف جو بايدن: "سأكون رئيسا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء".

 

ويعقد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اجتماعا افتراضيا اليوم الاثنين مع المؤتمر الأمريكى لرؤساء البلديات، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست أنه الحلقة الأحدث من سلسلة جهود التواصل التى يقوما بها لمواصلة انتقال السلطة.

 

ووفقا لفريق انتقال السلطة لبايدن، فإنه يخطط هو وهاريس لإلقاء كلمة للمنظمة من مدينة ويلمينجتون بولاية ديلاور، التى تواجد فيها بايدن مع استعداده للرئاسة.


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