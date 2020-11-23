جهود محافظة الغربية فى تطهير وتعقيم 38 ألفا و 384 منشأة.. إنفوجراف

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له، أن المحافظة مستمرة فى اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث قامت المحافظة بتطهير وتعقيم 38384 منشأة خلال الفترة من 16 مارس إلى 20 نوفمبر فى جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات تتم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حيث شملت تطهير وتعقيم المنشآت لتصل عدد مرات التطهير إلى: 6548 مسجدا و 143 كنيسة، و 5515 مدرسة، و 19999 شارع وميدان، و 1174 موقف سيارات، و 3271 منشأة صحية، و 884 سوق ، و 35 محكمة، و 532 بنك، و 310 قسم شرطة .

وأكد المحافظ أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت وذلك حرصاً على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مناشداً أهالى الغربية بالالتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم فى ظل بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.