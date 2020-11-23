جماعة الحوثي تزعم قصف شركة أرامكو السعودية في جدة

رويترز

زعمت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر .

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.