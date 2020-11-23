الرئيسية أخبار عربية جماعة الحوثي تزعم قصف شركة أرامكو السعودية في جدة الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:08 ص قصف أرشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء زعمت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر . ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان. جماعة الحوثي شركة أرامكو السعودية جدة أرامكو السعودية قصف ارامكو مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد عن 20 مليار دولار لسندات دولارية على 5 شرائح الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:23 م هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"أرامكو" تطرح سندات دولية الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:52 ص أرامكو السعودية تعلن أسعار الوقود الجديدة حتى ديسمبر الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 12:47 م شركة صينية ترسى عطاء للغاز الطبيعى المسال على أرامكو للتجارة فى شنغهاى الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:43 م ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل رغم تراجع أرباح "أرامكو" الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:39 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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