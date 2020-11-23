اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس تسجل 41 حالة وفاة والجزائر 1005إصابة والمغرب 2587 مصابا بكورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:32 م
تونس تسجل 41 حالة وفاة والجزائر 1005إصابة والمغرب 2587 مصابا بكورونا إصابات كورونا فى المغرب العربى
وكالات

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 أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، الاثنين، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2862 حالة.
 
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 485 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 89 ألفًا و196 إصابة.
 
فيما سجلت الجزائر 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75867 إصابةً.
 
وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 49421 حالةً بعد تسجيل 627 حالة شفاء، كما سُجلت 19 حالة وفاة ليرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 2294 حالةً.
 
كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 327528.
 
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 80 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5396، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 275158.
 

 


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