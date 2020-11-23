توافد الناخبين على لجان النواب بالإسكندرية فى اليوم الأول لجولة الإعادة

الإسكندرية أسماء على بدر

فتحت 1083 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، وعدد المراكز المقار الانتخابية 331 مركز مقر، صباح اليوم الاثنين، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتى تجرى ضمن محافظات إعادة المرحلة الأولى على مدى يومى 23 و24 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يدلى بصوته 3 مليون و813 ألف و72 ناخبا بمحافظة الإسكندرية، فيما يبلغ عدد المقاعد التى تجرى عليها جولة الإعادة 13 مقعد ل 26 مرشح، وعدد اللجان العامة 5 لجان، وعدد اللجان الفرعية 1083 لجنة، وعدد المراكز / المقار الانتخابية 331 مركز / مقر.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة، والتى تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات إعادة المرحلة الأولى على مدى يومى 23 و24 نوفمبر الجاري.

وأكد خلال تصريح صحفى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدى الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع فى حلها.

وأضاف أنه تم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والأخذ فى الاعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



ناخبه تبحث عن اسمها فى الكشوف



ناخبه تدلى بصوتها