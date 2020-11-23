اليوم السابع
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تنظيم دورات تثقيفية فى جامعة مدينة السادات للطلاب المتميزين .. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:53 م
تنظيم دورات تثقيفية فى جامعة مدينة السادات للطلاب المتميزين .. صور ختام فاعليات الدورات التثقيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شهد اليوم الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ختام الدورة التثقيفية للطلاب المتميزين بجامعة مدينة السادات للتوعية وتثقيف الشباب بالجامعة بقضايا وطنهم وتعميق الإنتماء والولاء والروح الوطنية.

وهنأ رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بإجتياز الدورة بإعتبارهم نموذج لزملائهم وقد أدار حوارًا معهم حول مدى الاستفادة من هذه الدورة وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتحقيق مزيد من التفاعل وفهم الشباب لما يجرى من تنمية وتطور فى جميع المجالات يستلزم وعى الشباب الكامل بقضايا الوطن.

وفى وقت سابق هنأ الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة ،الدكتور أحمد مكاوى مدرس بقسم البيوتكنولوجيا الصناعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية لاختياره ضمن أفضل 396 عالما مصريا وذلك بالقائمة التى تشمل 2% من علماء العالم وعددهم 160 ألف عالم على مستوى  149 دولة  اعتمادا فى حوالى 170 تخصصScopus td  على قاعدة والتى أعلنتها جامعة ستانفورد فى أكتوبر الماضى.

 

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الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات

 

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الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات

 


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