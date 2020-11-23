تليجراف تكشف عن استعداد جونسون للتدخل فى مفاوضات التجارة الخاصة ببريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تليجراف، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يستعد لإجراء تدخل كبير فى محادثات التجارة الخاصة ببريكست هذا الأسبوع، مع بدء المفاوضين محاولة أخيرة قبل الموعد النهائى فى غضون ثمانية أيام.

ومن المتوقع أن يتحدث جونسون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فى محاولة لإزالة الحواجز النهائية أمام اتفاق يعتقد كلا الجانبين أنه الآن فى متناول اليد.

ولا يزال الاتفاق بشأن الصيد ومساعدات الدولة عائقين، وقد وضع قادة الاتحاد الأوروبى موعدا نهائيا الثلاثاء من الأسبوع القادم لحل كل الخلافات العالقة.

كان الوزراء يأملون التوصل إلى اتفاق مبدأى فى الوقت الراهن، إلا أن الجدول الزمنى تعرض لانتكاسة بعدما أضطر المفاوض الرئيس للاتحاد الأوروبى ميشيل بارنيه إلى عزل نفسه بعد مخالطة مصاب بكورونا، مما أدى إلى ضرورة توقف المحادثات وجها لوجه.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات، إن التوقف الإجبارى كان نعمة لأنه منح فرق المفاوضين المتعبة وقتا للتوقف والتفكير حول كيفية التغلب على المشكلات الأساسية التى تقف فى طريقهم.

وقال مصدر من الجانب البريطانى للمحادثات، إنه يبدو أن كل الجانبين يعتقد أننا سنصل إلى هناك لكن لا شىء مؤكد، ولن يخفف بوريس جونسون من مطالبه من أجل التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع عودة المفاوضات المباشرة يوم الخميس، مما يمنح الفريقين ستة أيام كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد المحدد.

وقال مصدر على الجانب البريطانى من المحادثات، إن كلا الجانبين يفكران على ما يبدو أنهم سيصلان إلى اتفاق، لكن لا يوجد شئ مؤكد ولم يتنازل جونسون مع مطالبه من أجل التوصل إلى اتفاق.