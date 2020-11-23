تغريم مشرد فى إيطاليا 280 يورو بسبب حظر التجوال المفروض لمواجهة كورونا

كتب إيهاب محمد

غرمت السلطات الإيطالية مشردًا يعيش في أحد شوارع مقاطعة كومو شمالي البلاد، بمبلغ 280 يورو لعدم التزامه بحظر التجوال المفروض على مدينته، وهو مشرد يعيش فى الشارع منذ 10 أعوام، ويبلغ من العمر 63 عاما، وتمنعة حالته الاقتصادية من الحصول على منزل دائم، وعلى الرغم من ذلك، فرضت عليه الشرطة الغرامة لمخالفته أحكام القانون الأخير في إيطاليا التي تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لموقع "notizie" الإيطالي، سترتفع الغرامة المقدرة إلى 400 يورو، إذا لم تدفع خلال 5 أيام من إصدارها.

وتناول الواقعة أنجيلو أورسينيجو، المستشار الإقليمي للحزب الديمقراطي الإيطالي، من خلال شكوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا :"من السخافة والقسوة معاقبة شخص ما لعدم وجود منزل يعود إليه"، وأضاف: "أطلب من مفوض كومو سحب الغرامة، ليس فقط لأنها عمليا تصل إلى مبلغ يستحيل دفعه لمن هم بالفعل في حالة فقر مدقع، ولكن لأنها تخاطر بتعزيز الانطباع بأن كومو ومؤسساتها لا ترحم الفقراء في مثل هذا الوقت العصيب".



المشرد

وفي غضون ذلك، دفعت الغرامة من قبل متبرع علم من وسائل التواصل الاجتماعي الإيطالية بقصة جوديتشى، فقام مساعدته مع رغبته في عدم الكشف عن هويت، وفقا لـ "العين"، وسبق أن وقع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، مرسومًا يقضي بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الساعة 10 مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية أن هذا المرسوم يأتي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد والذي يضرب أوروبا بشدة ما فرض على إيطاليا اتخاذ تدابير جذرية، وأضافت القناة أن الحكومة الإيطالية اتخذت تدابير تقييدية أخرى حيث من المقرر أن يعلن عنها رئيس الحكومة الإيطالية عن تفاصيلها في وقت لاحق والتي ستكون سارية حتى 3 ديسمبر المقبل ولا سيما إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت إيطاليا، التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة، قد سجلت 38826 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة وأكثر من 645 ألف إصابة.