تعقيم لجان انتخابات مجلس النواب قبل بدء التصويت بجولة الإعادة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان انتخابات مدن وقرى محافظة الأقصر، عمليات تعقيم فى الدقائق الأخيرة قبل بدء عملية التصويت رسمياً بجولة الإعادة فى التاسعة صباح اليوم الاثنين، والتى تستمر لمدة يومين ويتم إعلان النتائج فى اللجان العامة بالمدن المختلفة، حيث يتنافس بمحافظة الأقصر 6 مرشحين على 3 مقاعد بجولة الإعادة.

ومن جانبها، أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل المحافظة، والتي ستعقد على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما كلف المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.