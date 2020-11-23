اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:30 م
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تعرف على خطة جامعة الفيوم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:09 م
تعرف على خطة جامعة الفيوم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عدد من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره داخل المنشآت والمدن الجامعية خلال الفترة القادمة شملت:

- الحفاظ على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية والكليات.

- المتابعة المستمرة مع الإدارات المختلفة للتأكد من النظافة اليومية للمباني والمنشآت الجامعية وتكرار أعمال التطهير والتعقيم.

- التأكد من ارتداء الطلاب للكمامة الطبية خلال اليوم الدراسي والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالتجمعات.

- الحرص على إتاحة أماكن جيدة التهوية خاصة بالمدرجات والقاعات الدراسية ومراعاة عدم التكدس بما يضمن سلامة الجميع.

- عقد ندوات طبية بالكليات لتعريف الطلاب بطرق الوقاية السليمة وعدد من الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.

 


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